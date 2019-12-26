اتفاق السيسي وكونتي على تكثيف الجهود لعودة الاستقرار إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، العديد من الملفات الإقليمية وخاصة الوضع في ليبيا، واتفق الطرفين على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لعودة الاستقرار إلى ليبيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة المصرية بسام راضي، أن الاتصال بين الرئيسين شهد استعراض الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا، حيث أكد الرئيس السيسي ثوابت موقف مصر الداعم لاستقرار وأمن ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي.

ووفقا لراضي، فقد شدد السيسي على مساندة جهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديداً ليس فقط على ليبيا بل على الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط، مجددا رفضه لكل التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي سعي بلاده لحل الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية، التي تمثل تهديداً لأمن المنطقة بأكملها، وذلك بهدف عودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة قوة وفاعلية مؤسساتها، بحسب ما أفاد راضي.

يذكر أن الاتصال تناول كذلك عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين، حيث أكد الجانبين الحرص على تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، معربين عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين.

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