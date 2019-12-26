اخبار ليبيا الان عاجل

عمليات اجدابيا: انسحاب قوات الوفاق إلى منطقة الهضبة وتقدم للجيش نحو السدرة

تم النشر منذُ 11 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أكدت قوة عمليات اجدابيا التابعة للجيش الليبي الوطني أن قوات الوفاق قامت بالانسحاب إلى منطقة الهضبة.

وقالت القوة في بيان صادر عنها، أن قوات الوفاق قامت بنشر ألياتها في طريق الهضبة وإقفال جميع المحلات وسط خروج لأغلب العائلات بالمنقطة.

وأشارت القوة إلى أن جميع شباب المنطقة في جاهزية للإنتفاضة مع القوات المسلحة عندما تأتي الاوامر بالتحرك وفي إنتظار تعليمات وأوامر غرفة عمليات تحرير طرابلس.

وأضافت القوة ان قوات الوفاق تحتمي ببيوت المدنيين في منطقة السدرة ودخلت إلى المناطق السكنية بعد تقدم القوات المسلحة.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك