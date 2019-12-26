عمليات اجدابيا: انسحاب قوات الوفاق إلى منطقة الهضبة وتقدم للجيش نحو السدرة

أكدت قوة عمليات اجدابيا التابعة للجيش الليبي الوطني أن قوات الوفاق قامت بالانسحاب إلى منطقة الهضبة.

وقالت القوة في بيان صادر عنها، أن قوات الوفاق قامت بنشر ألياتها في طريق الهضبة وإقفال جميع المحلات وسط خروج لأغلب العائلات بالمنقطة.

وأشارت القوة إلى أن جميع شباب المنطقة في جاهزية للإنتفاضة مع القوات المسلحة عندما تأتي الاوامر بالتحرك وفي إنتظار تعليمات وأوامر غرفة عمليات تحرير طرابلس.

وأضافت القوة ان قوات الوفاق تحتمي ببيوت المدنيين في منطقة السدرة ودخلت إلى المناطق السكنية بعد تقدم القوات المسلحة.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي