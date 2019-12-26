

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

26 December, 2019

أكد وزير الداخلية فتحي باشاغا أن التحديات التي واجهت ليبيا بعد العام 2011 كانت كبيرة وخاصة على الصعيد الأمني.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن باشاغا أوضح باشاغا خلال مؤتمر صحفي عقده بتونس أن الوضع العام في المنطقة المتمثل في نمو التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق ومصر وتونس جعل من ليبيا هدف لتلك التنظيمات الإرهابية وصار استحقاق مكافحة الإرهاب أمر أساسي واستراتيجي وكان هناك بعض القوى المتربصة بالسلطة والاستبداد استغلت هذه الظروف لتبرير محاولاتها المستميتة للوصول إلى السلطة بمنطق القوة الغالبة.

وأضاف باشاغا أن حكومة الوفاق معترف بها دوليا لدى جميع دول العالم وهي الممثل الشرعي الوحيد لليبيا لدى جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجميع المنظمات الدولية بلا استثناء مردفا أن الدول الجارة كتونس والجزائر ومصر والسودان يعترفون رسميا بهذه الحكومة كما أن دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين وعمان يعترفون بحكومة الوفاق الوطني وبالتالي فشرعية الحكومة قطعية ولا نزاع فيها إطلاقا.

وأردف باشاغا “في شهر إبريل الماضي كنا نستعد لمؤتمر غدامس الذي كان سينهي كل الخلافات بين الفرقاء وكنا نقبل بالجميع بلا استثناء حتى من يطلقون على أنفسهم بالقيادة العامة للجيش اعتبرناهم طرف في المعادلة السياسية وكانوا من ضمن الحاضرين للمؤتمر( مؤتمر غدامس) وكان هناك إجماع بأن الحل العسكري غير ممكن وأن الوطن يسع الجميع والمصلحة الوطنية تقتضي الجلوس على طاولة واحدة دون إقصاء أحد”.

وتابع “يوم 4 إبريل الماضي فوجئنا بأرتال عسكرية مدججة بالمدافع والدبابات تدعماها طائرات حربية تهاجم العاصمة طرابلس بدون أي سبب منطقي” حسب تعبيره.

وزاد باشاغا “الآلاف من القتلى والجرحى ومئات الآلاف من النازحين والمشردين وعشرات الآلاف من الأطفال صاروا بلا دراسة ولا مأوى يحميهم برد الشتاء”.

وأشار باشاغا إلى أن حكومة الوفاق تمارس حق شرعي في الدفاع عن النفس وعن شرعية سياسية معترف بها من العالم بأسره”.

وأوضح باشاغا أن الديمقراطية ليست حلماً بعيد المنال مضيفا لقد شاهدنا تونس كيف واجهت أصعب التحديات بدون أي بطولات فردية أو زعامة شخصية مضيفا الوعي والروح الوطنية الداعمة للآليات والأطر الديمقراطية هي التي كانت السبيل لإجتياز تونس لكافة التحديات كما أن الجيش التونسي كان داعماً للتحول الديمقراطي وحامياً للدستور.