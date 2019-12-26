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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

26 December, 2019

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن فصل التغذية عن محولين بمحطتي التكبالي والأكاديمية الأمنية بسبب الاشتباكات.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أنه نتيجة للاشتباكات الجارية جنوب العاصمة طرابلس انفصل خط التكبالي رقم “1” جهد 30 ك.ف بالوقاية المسافية مما تسبب في فصل التغذية عن محولين بمحطتي التكبالي والأكاديمية الأمنية، ولم تتمكن فرق التشغيل من إرجاع التغذية للمحطتين بسبب الظروف الأمنية.

وقام مركز التحكم الفرعي طرابلس بإبلاغ قسم التشغيل بإدارة توزيع طرابلس لإعادة تغذية الأحمال المفقودة عن طريق مصادر بديلة .