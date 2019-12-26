السلطات الأمنية الليبية تلقي القبض على 3 أشخاص مصريين مطلوبين في قضايا جنائية

أعلنت السلطات الأمنية في مدينة بنغازي الليبية، شرقي البلاد، القبض على 3 أشخاص من الجنسية المصرية داخل مدينة بنغازي دخلوا البلاد بطرق غير شرعية، مشيرةً إلى أن هؤلاء مطلوبين على ذمم قضايا جنائية في محكمة المنيا بجمهورية مصر العربية.

بنغازي – سبوتنيك. وقال مدير مكتب الإعلام لجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في بنغازي، البابا العبدلي، لوكالة “سبوتنيك” إنه “قد القي القبض على 3 أشخاص من الجنسية المصرية داخل الأراضي الليبية مطلوبين على ذمم قضايا جنائية بمحكمة المنيا بدولة مصر”، مؤكدا على أن “هؤلاء دخلوا ليبيا بطرق غير شرعية وهم موجودون داخل الأراضي الليبية منذ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 ويعملون في بيع الدواجن والخضروات حيث ألقي القبض عليهم في بنغازي”.

وأوضح العبدلي بأن “بعد مخاطبة السلطات المصرية للسلطات الليبية علي وجود 4 أشخاص مصريين متواجدين داخل الأراضي الليبية مطلوبين على ذمم قضايا جنائية عديدة منها استحواذ وتجارة الأسلحة والضرب عمداً والسطو المسلح”، موضحا أن “حيث صُدرت أحكام غيابية بحقهم تصل عقوبتها إلى 5 أعوام”.

وأضاف مدير مكتب الإعلام لجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في بنغازي أن “أصدرت السلطات الليبية التعليمات بالتعميم والقبض عليهم بعد التحري ودقة المعلومات وبحمد لله تمكن عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة من إلقاء القبض على ثلاثة من المطلوبين هم “محمد السيد فرج محمد وسالم عبد الله فرج محمد ومحمود محمد السيد فرج محمد وفرار الرابع الذي صُدرت الأوامر للبحث عنه وبالقبض عليه”، لافتاً “تبين بعد الاستجواب المبدئي أن المطلوبين بحوزتهم صور يحملون فيها الأسلحة ويرتدون أغطيه للوجه”.

ورادف “بعد أنتهاء المهمة سيحال كل من المطلوبين لجهات الاختصاص وبدورها سيتم تسليمهم لجمهورية مصر لمحاكمتهم بتهم المنسوبة إليهم”.

واختتم حديثه قائلا “سنكون اليد الضاربة التي ستحاسب كل من تسول له نفسه المساس بأمن الدولة والدول المجاورة وأمن المواطن وسلامته”.