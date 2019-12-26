

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

26 December, 2019

سلط الإعلامي اللبناني علي شندب الضوء على التدخل التركي في ليبيا مستشهدا بماد حدث عام 2011 عندما تدخل النيتو لإسقاط البلاد.

وقال شندب في تدوينة له بموق “فيسبوك” “أردوغان بصدد إرسال قوات عسكرية إلى غرب ليبيا لمواجهة الجيش الليبي” مضيفا “الإعلان الاردوغان جرى خلال مؤتمر صحافي مع رئيس تونس” متسائلا “فهل سيكرر الرئيس قيس سعيد خطيئة سلفه الباجي السبسي الذي حول تونس قنطرة لغزو الناتو عام 2011 أم سيكون له مقاربة أخرى؟”.