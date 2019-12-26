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برلماني روسي يعلق على خطط أنقرة إرسال قوات إلى ليبيا

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

صرح رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشيف، اليوم الخميس، أن أنقرة لا تسعى للقيام بعمل عسكري، رغم احتمال إرسال أفراد عسكريين إلى ليبيا.

موسكو- سبوتنيك. كتبت كوساتشيف، على موقع “فيسبوك”، معلقاً على تصريحات الرئيس التركي بهذا الصدد: “تركيا على الأرجح، لا تريد حقا المشاركة في أعمال عسكرية حقيقية. وعلى أي حال، إذا أرادت ذلك، فلن تضطر إلى انتظار القرار الرسمي للبرلمان خلال 3 أسابيع”.

ووفقا للبرلماني الروسي، فإن أنقرة تقول إنه بدونها، لن يكون هناك حل لمشاكل الوضع في ليبيا.

كما تحدث رئيس اللجنة الدولية، عن ما ذكره أردوغان، حول وجود ألفي “مرتزق روسي” في ليبيا، ووصفها بالاستجابة للحالة الرائجة: “رؤية روسيا في كل مكان والإتيان على ذكر بأفعالها وفقاً لمصالحهم الخاصة”، واعتبر بأن مثل هذه التصريحات غير صحيحة مع الأخذ بالاعتبار العلاقات بين تركيا وروسيا.

هذا وكشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن بلاده ستلبي دعوة ليبيا بإرسال قوات تركية بعد تمرير مذكرة إلى البرلمان التركي، لافتا إلى أنها ستناقش في البرلمان بعد افتتاحه مباشرة في 8- 9 كانون الثاني/ يناير المقبل، موضحا “نحن لا نذهب إلى أي مكان دون دعوة؛ لكننا سنلبي الدعوة في ليبيا مادام وجهت إلينا”.

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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  • تعودنا على جعجعة اردوغان الجبان التى يسخر منها الجميع وهو يرى انه يتنفس الكذب وراينا تكذيب من الرئاسة التونسيه لكلامه عن دعم حكومة المليشيات فلو كان لديه القوة لاستخدمها فى ادلب رغم وجود موافقة من البرلمان على ارسال قوات وهى محاصرة هناك من الجيش العربى السورى رغم ان ادلب تقع على الحدود التركية وتشرد من اهلها ربع مليون سورى صعبوا على الكافر بعد ان فشل اردوغان فى انقاذهم وتدخل ترامب وطلب الروس والسوريين اليوم بالتوقف عن قتل المدنيين فى ادلب برافوا ترامب اتفووووه اردوغان الجبان

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