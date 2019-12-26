السيسي يجدد دعمه للجيش الوطني بمحاربة الإرهاب

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الخميس، التأكيد على مساندة جهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية.

وقال السيسي إن التنظيمات الإرهابية تهديد ليبيا والأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط، مشددا على رفض جميع التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، وفق تصريح للمتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي.

وفيما استعرض الطرفان الوضع في ليبيا، أكد الرئيس المصري على ثوابت الموقف مصر الداعم لاستقرار وأمن ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي، بينما أشار رئيس الوزراء الإيطالي إلى سعي بلاده لحل الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية، واتفق الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار.

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