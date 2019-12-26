الرئاسة التونسية تُصدر توضيحا بشأن “التحالف مع تركيا”

الرئاسة التونسية تعليقا على أنباء تحالفها مع تركيا بشأن ليبيا: لا توجد أيّ نيّة للدخول في تحالف أو اصطفاف
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الرئاسة التونسية تعليقا على أنباء تحالفها مع تركيا بشأن ليبيا: لا توجد أيّ نيّة للدخول في تحالف أو اصطفاف
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اخيرا نطقت المومياء الرئاسية ورد قيس على ابن الهبلة اردوغان الذى ينسج اوهام بعيدة عن الواقع ويجعل البحر طحينة وفى الاخر يأخذ خازوق كبير كبير والسوابق متعددة فكل من دعمهم تم سحقهم الطرطرور محمد مرسى وعده بالعودة للقصر يوم السبت العصر فمات واندفن ومرشد الخوان ذليل الان فى الليمان ودخل عالم النسيان وشعار رابعة الذى اخترعه اردوغان مات من زمان مع خاششقى والبشير اهداه جزيرة سواكن واستردها ااشعب السودانى ودخل الاخوانى المجرم البشير السجن وخففت العقوبة لكبر سنة للاصلاحية واردوغان مصيره المحتوم التجربة الرومانية لشاويشيكو وزوجته تم سحلهما فى الشارع والكل يعلم فى تركيا ان زوجة سى السيئ اردوغان هى الحاكم الفعلى لتركيا وان اروغان بالنسبة لها كالسراج بالنسبة لاردوغان كلب مطيع
هذا الخبر كذب في كذب والخبر الاول هو الصحيح ، ولن يكون للمشير صفر اي صفة في الجهة الغربية بالكامل لان تونس معنا
وليذهب الجيش الليبي الى الجحيم
كذابة فضحوك أمس الجماعة ،هههههههه
تضاف كذبة باشاغا هذه لقائمة الكذب الطويلة المملة هههههه
يحلم باشاغا هو والسراج
تونس مع فرنسا دائما وكلنا نعرف موقف فرنسا
وهكذا لا اظن ان السراج وباشاغا واردوغانهم تركوا شجر ولا وبر ولا جبل ولا واد الا وذهبوا اليه حتى الشيشان والارجنتين حاولوا معهم
حكومة عافنة حشمت اللي يتحشم منهم هذا كان فيهم من مازال يتحشم وواطت راس جماعتهم
انفووووه عليك هراديز
نصيحة للاخوة فى تونس العربيه لا تنسوا اننا اشقاء كما ان الليبيين اشقاء كما ان مصر لن تسمح بهزيمة الجيش الليبي كما انها لن تسمح بوجود تركى فى ليبيا فلو استخدم الاتراك المطارات والاراضى التونسية لقصف ليبيا قهنا ستضطر مصر لقصف الطائرات التركيه فى المطارات التونسية — وهذا لن يسعدنا ولن يرضيكم — ولاء التوانسه لتونس وولاء النهضه لتركيا والاخوان فأى الولائين سينتصر — اللهم تونس
المواجهه العسكريه المباشرة بين مصر وتركيا لا محاله فيها وكلنا نرجوها إسرائيل تبيها وألاتحاد الاوروبي يعزف لحرب تركيا ومصر وفي داهيه هم الاثنين لكنني لا نرضى بالمساس بتونس لأن شعبها من الطيراز والنسيج العربي الامازيغي الممتاز جدا جدا جدا وأرضاها وورودها الجميله وتونس لا تتبع فرنسا عسكريا ولا سياسيا ولم تستطع فرنسا انقاض بن علي الله يرحمه ثم إن مصلحة تونس في ليبيا الغربيه التي سيعلن عنها مؤتمر برلين بعد أسبوعين
حيه على السراج وباشاغا حيه ،باشاغا والسراج كذابيييييييين موقف دولي هههههههههههههههههههههههههههههههههههه بالله مازال عندكم وجه تقابلو بيه؟حشاهولكم تل سخون يعطيه الصحة التونسي وانتو كليتوه
المفروض يكتبوا
( الرئاسة التونسية التي انتخبها الشعب التونسي تكذب الرئاسي الليبي الذي جاء من البحر! )
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