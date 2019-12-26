“نفي تونسي” لتصريحات باشاغا عن التحالف الثلاثي

نفت مستشارة الرئيس التونسي لشؤون الإعلام والاتصال، رشيدة النيفر، ما ورد على لسان وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، بشأن تواجد بلادها إلى جانب الجزائر وتركيا ضمن تحالف ثلاثي داعم للوفاق.

وكان باشاغا قد كشف عبر مؤتمر صحفي عقده في تونس، عن تعاون كبير بين تركيا وتونس والجزائر كـ”حلف للتعاون مع الوفاق” مؤكداً أنهم يُعوّلون على هذا التحالف الثلاثي للدفاع عن المنطقة وحفظ استقرارها، باعتبار منطقة شمال أفريقيا مستهدفة من عدة أطراف دولية، حسب وصفه.

وعبّرت النيفر في تصريحات لـ”الصباح نيوز” عن استغرابها من صدور مثل هذه التصريحات عن وزير الداخلية، مؤكدة في ذات الوقت على استمرار تونس في اتخاذ موقف حيادي تجاه الأطراف المتصارعة في ليبيا، ووقوفها على بعد مسافة واحدة منهم.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد في مؤتمر صحفي اليوم أنه توصل لاتفاق مع نظيره التونسي، قيس سعيّد، لإقامة تعاون بهدف تقديم الدعم السياسي لحكومة الوفاق، وذلك عقب زيارته إلى تونس، أمس.

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