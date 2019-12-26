الجيش السوداني يردّ على تصريحات أردوغان

نفى الناطق باسم الجيش السوداني العميد عامر محمد ،الخميس ،ما ورد على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، بشأن وجود 5 آلاف جندي سوداني على الأراضي الليبية، مفندا هذه الإدعاءات جملة وتفصيلا.

وأضاف في مداخلة تلفزيونية أن الجيش السوداني تحكمه مواثيق وبروتكولات مع جميع الدول، وأي تحركات للقوات المسلحة السودانية ستكون وفقا لهذه المواثيق، مؤكدا أن الحدود السودانية الليبية من الجانب السوداني محمية من القوات السودانية التي تعمل على مكافحة الجرائم العابرة، وهذا الأمر معلن للجميع.

وكان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، قال خلال زيارته إلى تونس أمس الأربعاء، إن “هناك خمسة آلاف مقاتل سودانى وألفين من الروس يقاتلون فى ليبيا”.