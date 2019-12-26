السيسي: ندعم استقرار ليبيا ونساند جهود الجيش الليبي في مكافحة الإرهاب

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عددا من الملفات، من بينها الملف الليبي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، إن الرئيس السيسي أكد على ثوابت موقف مصر الداعم لاستقرار وأمن ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة جهود الجيش الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديدا ليس على ليبيا فحسب، بل على الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط، ورفض كل التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي.

من جانبه، أكد كونتي سعي بلاده لحل الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية، التي تمثل تهديدا لأمن المنطقة بأكملها، وذلك بهدف عودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة قوة وفاعلية مؤسساتها.

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