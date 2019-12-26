السيسي وكونتي يؤكدان على رفض كل التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي الليبي

ليبيا – أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي صرح بحسب المكتب الإعلامي التابع له بأن الاتصال شهد استعراض للملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا.

وأكد السيسي على ثوابت الموقف مصر الداعم لاستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي وكذلك مساندة جهود الجيش الوطني في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديداً ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط مع رفض كل التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي.