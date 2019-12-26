بوتين وكونتي يؤكدان على حل أزمة ليبيا “سلميا”

الكرملين: بوتين وكونتي يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا بالتركيز على ضرورة حل الأزمة فيها سلميا
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الحل السلمى لا يتعارض مع الدور العسكرى للجيش الوطنى لتحرير البلاد من المليشيات الارهابية فلا يوجد حل عسكرى بمعنى ان يكون هناك مجلس عسكرى يدير البلاد ويرفض الديمقراطية واجراء انتخابات والتجربة الموجودة فى اقليمى برقة فزان مثال للدولة المدنية فرئيس البرلمان المنتخب من الشعب هو القائد الاعلى للجيش ورئيس الحكومة المؤقتة نال ثقة البرلمان ويؤدى عمله المدنى فى البناء بينما الجيش يحمل السلاح لتحرير البلاد من المليشيات الارهابية فهل يوجد اى رئيس مدنى منتخب اخر ادى القسم غير رئيس البرلمان لا يوجد وهل توجد حكومة اخرى نالت ثقة البرلمان لاﻻيوجد زهل يوجد قائد جيش غير المشير خليفة حفتر نال ثقة البرلمان لا يوجد اذا الشرعية واضحة واى محتال يدعى غير انه يحمل اى صفة رئاسية اورئيس حكومة او قائد جيش يجبرالقبض عليه ومحاكمته
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