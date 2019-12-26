قويرب: هناك العديد من المشاكل القانونية التي تثار حول اتفاقية السراج وتركيا

قال عضو مجلس النواب عز الدين اقويرب إن البرلمان يعترض على الإجراءات القانونية التي تمت بها اتفاقية السراج وتركيا.

وأوضح اقويرب في تصريح أمس لقناة ليبيا وجود العديد من المشاكل القانونية التي تثار حول هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أنهم غير معترضين على حق ليبيا في ترسيم حدودها البحرية مع تركيا، لكن ليس في هذا الوقت بالذات، وأن من قام بها ليس الشخص الصحيح والمؤهل خاصة وأن هذه الخطوة تحتاج إلى تفاهم مع العديد من الشركاء في البحر المتوسط.

اقويرب قال إنهم لم يتوجهوا للقضاء الدولي لأن من يتوجب عليه ذلك هو الدول المتضررة من الاتفاقية.

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