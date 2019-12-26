

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

26 December, 2019

عقد اليوم الخميس اجتماع الجمعية العمومية لشركة البريقة لتسويق النفط للعام 2019، بمقرّ المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، برئاسة رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، وذلك لمراجعة نشاط الشركة لهذا العام، واستعراض البرامج والميزانية التقديرية المقترحة للعام 2020.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أنه جرى خلال الاجتماع استعراض المشاريع التي تشرف الشركة على تنفيذها، والميزانيات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة، واستراتيجية ضمان توفير المحروقات للسوق المحلي، وما تم اتخاذه من إجراءات لتطبيق معايير الصحة والسلامة والبيئة. كما تم التطرق إلى التحديات الأمنية التي تواجه العاملين بالمستودعات التابعة للشركة، وعرض تقرير هيئة مراقبة الشركة وما ورد به من ملاحظات والرد عليها.

وأكد رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، عزم الشركة على تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية للرفع من قدرة السعات التخزينية للمستودعات، وأكد حرصها الدائم على توفير الوقود وتوزيعه بشكل قانوني في كافّة أرجاء ليبيا.

وأشار رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إلى الدور الذي تقوم به الشركة لتوفير احتياجات السوق المحلي من الوقود ومشتقاته والجهود التي تبذلها لمكافحة التهريب، خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أبو القاسم شنقير، والعماري محمد العماري، وجاد الله العوكلي.

وعن جانب شركة البريقة حضر كلّ من عماد بن كورة رئيس لجنة الإدارة، ومحمد رحيل امراجع، عضو لجنة الإدارة للصحة والسلامة والبيئة والمبيعات، وإبراهيم أحمد صالح بوبريدعة، عضو لجنة الإدارة والمدراء العامون ومدراء الإدارات المختصة من المؤسسة والشركة ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة للشركة.