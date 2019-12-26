باشاغا: خلصنا تونس وليبيا من 630 إرهابيا

قال وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا, اليوم الخميس 26 ديسمبر 2019, إن قوات حكومته قامت بالقضاء على عدد من الإرهابيين الخطيرين نقلهم حفتر والمسماري من درنة إلى سرت وخلصت ليبيا وتونس من شرورهم.

وأضاف باشاغا, خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة التونسية وواكبته “بوابة إفريقيا الإخبارية”, أنه تم سجن أكثر من 630 إرهابيا في سجون حكومة الوفاق.

كما أعلن باشاغا ترحيب حكومة الوفاق باتفاقية التحالف مع تركيا, مضيفا أن هذا التحالف سيدعم إنتظارات حكومته ببناء تحالف ليبي تونسي جزائري تركي سوداني, وفق تعبيره.

واعتبر وزير داخلية الوفاق أن الجيش الليبي هو مجموعة من العصابات والمرتزقة من المعارضة التشادية وغيرها إرتدت الزي العسكري, مشددا على أن قوات الوفاق ستقاتل من أجل طرابلس إلى اخر قطرة دم وستنتصر في المعركة.

كما اعتبر باشاغا أنه لا يوجد تدخل عسكري تركي في ليبيا وإنما هناك مذكرة تفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا.

وأشار إلى أن حكومته ستطلب بشكل رسمي دعما عسكريا من تركيا في حال تواصل الإعتداء على العاصمة طرابلس, معتبرا في الأثناء أن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية في ليبيا باعتراف المجتمع الدولي.

وعقب بأن حكومته لا تمانع في حل سياسي للأزمة الليبية لكن الجيش بقيادة حفتر هو من يرفض ذلك.