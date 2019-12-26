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باشاغا: إذا سقطت طرابلس ستسقط تونس و الجزائر

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

 اعتبر وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا, خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس 26 ديسمبر 2019 بالعاصمة التونسية, أن سقوط طرابلس يعني سقوط تونس والجزائر لأن دول المنطقة الإفريقية مستهدفة بالفوضى تبعا للعملية العسكرية التي أطلقها القائد العام للجيش خليفة حفتر يوم 4 أفريل الفارط, وفق تعبيره.
كما اعتبر باشاغا أن الحل العسكري غير ممكن في ليبيا, مبينا أن الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر يشن هجوما غير منطقي ولا مقبول على العاصمة طرابلس.
وأضاف أن حفتر لا يقبل بالحل السياسي, بل هو يقبل بحل واحد هو الدبابة والطائرة المسيرة والنفاثة لأنه شخصية ذات عقلية عسكرية انقلابية لا تؤمن بالديمقراطية.
وتابع بإن الإعتداء على طرابلس يعد نموذجا صارخا للإرهاب الذي يمارسه حفتر ضد الليبيين.
في المقابل, قال باشاغا إن قوات الوفاق تحارب من أجل الدولة المدنية ومن أجل الديمقراطية وترفض هجوم حفتر عليها الذي وصفه ب “الغاشم”, والذي تسبب في سقوط الالاف من القتلى والجرحى من الليبيين, وفق كلامه.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • إذا سقطت طرابلس
    ستسقط تينتك و تينت المصرايط و شكالاتكم يا بيعين البلاد يا شرذمة!!!
    لعنة الله عليكم عسكر سوسة

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  • اذا سقط الخوان فى طرابلس ستعيش تونس والجزائر فى امان مثل مصر والسودان فدائما كلام الخوان مقلوب ولنعد الى اقوال الاخوان من قبل قالوا فى مصر اذا سقط مرسى فلن يدوم اى رئيس اكثر من اسبوع والان مر سبع سنوات فى امان وقالوا اذا سقط الاخوان فى مصر ضاع الاسلام والاسلام بخير فى مصر والمساجد عامرة بالمصلين والخوان المثليين فى السجون مبسوطين وقال اردوغان ان مرشحه فى اسطنبول يمثل الاسلام ومنافسه معادى للاسلام وسقط مرشح اردوغان والاسلام فى اسطنبول بخير وان كانت بيوت الدعارة كما هى من ايام حكم اردوغان للبلدية من الثوابت الاخوانية الركن الخامس للاخوان بدلا من حج البيت والذهاب للسعودية فيحج الاخوانى فى بيوت الدعارة ويعتمر فى خيام النكاح

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