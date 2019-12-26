باشاغا: إذا سقطت طرابلس ستسقط تونس و الجزائر

اعتبر وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا, خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس 26 ديسمبر 2019 بالعاصمة التونسية, أن سقوط طرابلس يعني سقوط تونس والجزائر لأن دول المنطقة الإفريقية مستهدفة بالفوضى تبعا للعملية العسكرية التي أطلقها القائد العام للجيش خليفة حفتر يوم 4 أفريل الفارط, وفق تعبيره.

كما اعتبر باشاغا أن الحل العسكري غير ممكن في ليبيا, مبينا أن الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر يشن هجوما غير منطقي ولا مقبول على العاصمة طرابلس.

وأضاف أن حفتر لا يقبل بالحل السياسي, بل هو يقبل بحل واحد هو الدبابة والطائرة المسيرة والنفاثة لأنه شخصية ذات عقلية عسكرية انقلابية لا تؤمن بالديمقراطية.

وتابع بإن الإعتداء على طرابلس يعد نموذجا صارخا للإرهاب الذي يمارسه حفتر ضد الليبيين.

في المقابل, قال باشاغا إن قوات الوفاق تحارب من أجل الدولة المدنية ومن أجل الديمقراطية وترفض هجوم حفتر عليها الذي وصفه ب “الغاشم”, والذي تسبب في سقوط الالاف من القتلى والجرحى من الليبيين, وفق كلامه.