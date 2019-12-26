ما هي مواقف الدول المغاربية بشأن "معركة طرابلس"؟

أثارت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المفاجئة إلى تونس الأربعاء، والتي تناول خلالها الوضع الليبي مع نظيره التونسي قيس سعيد، التساؤلات حول تحول ليبيا إلى بؤرة للاستقطاب أو التضاد في منطقة المغرب العربي. فما هي مواقف الدول المغاربية من الصراع في ليبيا بين حكومة الوفاق الوطني وقوات المشير خليفة حفتر؟

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24