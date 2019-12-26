اخبار ليبيا الان

ما هي مواقف الدول المغاربية بشأن "معركة طرابلس"؟

تم النشر منذُ 21 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

أثارت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المفاجئة إلى تونس الأربعاء، والتي تناول خلالها الوضع الليبي مع نظيره التونسي قيس سعيد، التساؤلات حول تحول ليبيا إلى بؤرة للاستقطاب أو التضاد في منطقة المغرب العربي. فما هي مواقف الدول المغاربية من الصراع في ليبيا بين حكومة الوفاق الوطني وقوات المشير خليفة حفتر؟

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك