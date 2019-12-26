

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

26 December, 2019

عقد المجلس الوطني للمدفوعات اليوم الخميس اجتماعا برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير لمناقشة سبل تطوير خدمات الدفع الإلكتروني واللوائح المنظمة له بالسوق المصرفي الليبي.

وبين المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أنه جرى خلال الاجتماع استعراض الجهود المبذولة من قبل مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية وشركات الدفع الإلكتروني وشركات الاتصالات من أجل التوسع والرفع من مستوى الخدمات المصرفية الإلكترونية.

ويضم المجلس الوطني للمدفوعات في عضويته كلا من المدراء العامون لمصارف (الجمهورية، الصحارى، شمال أفريقيا، المصرف الإسلامي الليبي) والمدراء العامون لشركتي (المدار، معاملات) ومٌديري (سوق المال الليبي، شركة ليبيا للتأمين) ورئيس الشركة القابضة للاتصالات وعضو عن وزارة المالية، برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي.