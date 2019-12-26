وزارة التعليم بالمؤقتة تكرم رئيس مجلس النواب نظير جهوده في خدمة التعليم

أقامت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة ومراقبة الخدمات التعليمية حفلا تكريميا لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب فإن التكريم جاء تقديرا للجهود التي يبذلها المستشار صالح في سبيل تحقيق الاستقرار والتقدم في البلاد، واهتمامه بالعملية التعليمية ومتابعته المستمرة للمشاريع والإنجازات التي تقوم بها وزارة التعليم في شتى بلديات البلاد لرفع مستوى الأداء في العملية التعليمية بجميع مراحلها.

وفي كلمة له في الاحتفالية عبر المستشار صالح عن امتنانه وشكره لوزارة التعليم ولرئاسة الحكومة المؤقتة على الجهود التي يبذلونها من أجل تطوير ورقي التعليم في البلاد، كما حيا كل المعلمين الذين استجابوا لفتح المدارس في كل مراحلها التعليمية، مؤكدا أن حقوقهم المالية في زيادة المرتبات محفوظة منذ أن تم إقرارها.

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