

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

26 December, 2019

طمأن أحمد قذاف الدم والمسئول السياسي لجبهة النضال الوطني ،الليبيين حول السياسة العامة في تونس خاصة بعد المرارة التي تجرعها الجميع بعد عام 2011.

و قال قذاف الدم، في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،”أريد أن أطمئن أهلي في ليبيا .. بأن تونس2020 .. ليست تونس 2011 ، ورغم المراره التي تجرعناها جميعاً ، وكانت جرعه خلقت مناعه .. وحصنت الجميع من الفتن ، ومن الجواسيس ،والمرتشين ، وأحفاد مسيلمه”.

و أضاف “لسان حال الجميع يقول لن يلدغ المؤمن من جحر مرتين” ،متوجّها بالتحية لمن أسماهم بأحرار تونس ، وقبائلها التي تأكد أصالتها كل يوم”..”تحيه خالصه لسيادة الرئيس “قيس سعيد” .