قررت النيابة العامة إطلاق سراح الصحفي رضا فحيل البوم بعد ١٢ يوم من توقفيه من قبل جهاز المخابرات الليبية.

وألقي القبض على رئيس المنظمة الوطنية للإعلام المستقل عندما كان في مطار معيتيقة قادما من تونس بعد أن شارك في تظاهرة لمنظمات المجتمع المدني بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان انتظمت في تونس.

وأثار احتجاز فحيل ردود فعل محلية ودولية مستنكرة معتبرة أن الاحتجاز يدل على انتهاكات حقوق الإنسان وحرية التعبير في ليبيا,