

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

26 December, 2019

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الوضع في ليبيا مع التركيز على ضرورة التسوية السلمية للأزمة.

وأضح الكرملين في بيان له بحسب سبوتنيك أن الجانبين بحثا هاتفيا الوضع في ليبيا، وركزا “على ضرورة التسوية السلمية للأزمة، وفي هذا الصدد تم الإعراب عن تأييد جهود المجتمع الدولي لتحقيق التسوية الليبية بوساطة الأمم المتحدة”.

وقال بوتين في وقت سابق إنه “من الصعب في ليبيا الآن تحديد من على صواب ومن يقع عليه اللوم. الشيء الأكثر صحة هو إيجاد حل لوقف الأعمال القتالية”.