الملف الليبي: تونس تنفي دخولها في أي تحالف وتقول إن التصريحات من الداخل والخارج لا تلزم إلا أصحابها

نفت الرئاسة التونسية في بيان لها الخميس دخولها في أي تحالف أو اصطفاف، مؤكدة أن صدور أي موقف عكس هذا من داخل تونس أو خارجها “لا يلزم إلا من صرح به وحده”. جاء ذلك ردا على ما تردد عن تحالف تركي تونسي لدعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، بعد الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس الأربعاء، وتصريحات وزير الداخلية الليبي الخميس بخصوص “تعاون كبير مع تركيا وتونس والجزائر”.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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