إحالة مخصصات علاوة الحصة لمراقبات الخدمات المالية بالمناطق

اكد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة اليوم الخميس أن وزارة المالية انتهت من إحالة مخصصات علاوة الحصة للمعلمين عن العام الدراسي 2019/2018م لمراقبات الخدمات المالية بالمناطق، وذلك للبدء في إيداعها بحسابات المعلمين المستفيدين منها وعددهم 123165 معلم ومعلمة، وبقيمة إجمالية قدرها 313,716,413 دينار ولعدد 73 مراقبة تعليمية.

وقال جمعة بحسب المكتب الإعلامي وزارة التعليم بحكومة الوفاق أنه بخصوص المعلمين الذين لم ترد أسماؤهم في كشوفات العلاوة لأخطاء فنية مثل الخطأ في الرقم الوطني فإن الوزارة تعمل عن طريق اللجنة المكلفة من أجل صرف مخصصاتهم خلال الشهر القادم ، وكذلك المعلمين ببعض البلديات الذين لم تصرف لهم علاوة الحصة عن العام الدراسي 2017/2018م ، والتي لازالت تحت المطابقة لدي إدارة الميزانية بوزارة المالية والتي ستعمل علي صرفها بعد التأكد من بياناتهم.