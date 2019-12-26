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السيسي لـ ترامب : المليشيات التي يحاربها الجيش الليبي باتت تهدد الأمن الإقليمي بأسره

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تم خلاله التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات بعض الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا .

حيث أكد الرئيس المصري دعم مصر لتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده، وأهمية الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي في هذا السياق لمكافحة الإرهاب وتقويض نشاط التنظيمات والميليشيات المسلحة التي باتت تهدد الامن الإقليمي بأسره، مشددا في ذات الوقت علي ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

كما تم التطرق إلى ملف سد النهضة، حيث أعرب السيسي  عن التقدير لجهود الولايات المتحدة في رعاية المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة، بينما جدد الرئيس الأمريكي تأكيد اهتمامه وحرصه على نجاح تلك المفاوضات للخروج بنتائج إيجابية وعادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

وجاء كل هذا على لسان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي الذي كشف أن الاتصال تناول كذلك عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، حيث أكد الرئيسان في هذا الصدد الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وأعربا عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين.

كما تضمن الاتصال تبادل التهنئة بمناسبة موسم الأعياد واقتراب العام الميلادي الجديد.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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      • الفرق بين السيسي واردغان شاسع السيسي لا يمكن دكره في تعليق ويكفي ان اردوغان يراعي حقوق المتليين ويحترم ارادتهم وهو من اصل اتا ترك الدي نكرا القران متهم التسلام سبب تخلف المسلمين واصدر قرار بعدم العمل به وهو اقرب للكفر من الا يمان ان لم تكن فيه اي خصله اخره غير محموده تكفيه نداله وحقاره انه متلي بخلاف سيد ام الدنيا السيسي الدي افتك مصر من زمرت الاخوان قبل فوات الاوان وعلى جميع الكلاب الغاويه على شاكلت من يصفه بالكلب وغيره من الخونه المنبطحين لاردغان وغيره