صيانة طارئة لمهبط مطار بنينا الرئيسي السبت المقبل

أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي، اليوم الخميس، إجراء صيانة طارئة للمهبط الرئيسي بالمطار؛ لتعرضه لتصدع مفاجئ، وذلك اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح يوم السبت المقبل، وحتى الخامسة من مساء نفس اليوم.

ودعت إدارة المطار كافة المسافرين في هذا اليوم لمراجعة شركات الطيران المسافرين عليها، لمعرفة توقيت الرحلات بعد الانتهاء من عمليات الصيانة المطلوبة، معربة عن أسفها لهذا الظرف الطارئ.

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وأعلنت إدارة المطار في 9 أكتوبر الماضي، توقف الرحلات من وإلى المطار حتى الثامنة من صباح اليوم التالي؛ لإجراء صيانة عاجلة للتصدعات التي حدثت بشكل مفاجئ في مهبط الطائرات الرئيس.

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