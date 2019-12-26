أمين الجامعة العربية يوجه دعوة عاجلة لجميع الأطراف الليبية محذرا من "التصعيد الخطير"

عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن انزعاجه من حالة التصعيد الخطير التي تشهدها الساحة الليبية حاليا، والتي من شأنها أن تسهم في إذكاء الأوضاع العسكرية والأمنية على الأرض، خاصة حول العاصمة طرابلس، وتعقيد الجهود العربية والدولية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للأزمة الليبية.

وجدد أبو الغيط، في بيان صادر عن الجامعة العربية، مساء اليوم الخميس، دعوته إلى كافة الأطراف الليبية لخفض فوري للتصعيد والانخراط بحسن نية في الجهود التي يرعاها المبعوث الأممي غسان سلامة لوضع حد للعمليات العسكرية القائمة والتوصل إلى ترتيبات متفق عليها لوقف إطلاق النار واستئناف المسار السياسي الذي يفضي إلى توحيد المؤسسات الليبية وإزالة التهديد الذي تمثله الميليشيات المسلحة التي تعمل خارج سلطة الدولة وتمهيد الأرضية السياسية والقانونية والدستورية لتنظيم الانتخابات التي يتطلع إليها الشعب الليبي، بحسب صحيفة “أخبار اليوم” المصرية.