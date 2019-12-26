الرئاسي يدين استهداف الأحياء المدنية، ويؤكد أن الرد سيكون في المعركة

أخبار ليبيا 24 – سياسة

دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، “بأشد العبارات استمرار الطيران الأجنبي الداعم لخليفة حفتر في الاستهداف المتكرر للأحياء والمنشآت المدنية بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار”، وفق قوله.

وأوضح المجلس في بيانه اليوم الخميس، أن “الطيران قصف اليوم صيدلية ومحال تجارية في مدينة الزاوية، وقبلها بيومين قصفت الميلشيات منطقة بئر الأسطى ميلاد بتاجوراء، وأسفر الاعتداء عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين بينهم نساء وأطفال”.

وأكد المجلس، “أن هذه الجرائم لن تمر دون رد شديد في ساحات المعركة، وأن قواته ستواصل التصدي للعدوان الغاشم حتي دحره”، مشيرا إلى أنه لن يدخر جهدا في حماية المدنيين الأبرياء بكل السبل والوسائل المتاحة.

وذكّر المجلس، البعثة الأممية بمسؤوليتها ضمان سلامة المدنيين والمرافق العامة ومقدرات الشعب الليبي وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مجددا تأكيده أن غياب الموقف الدولي الرادع تجاه حفتر هو من شجعه على مواصلة ارتكاب هذه الانتهاكات البشعة التي ترقى إلى جرائم حرب.

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