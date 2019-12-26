مصر: السيسي يؤكد مجددا دعمه لحفتر ويرفض "التدخلات الخارجية" في الشان الليبي

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي تناول خصوصا الوضع في ليبيا، وفق ما أعلنت الرئاسة المصرية. وأكد السيسي مجددا دعمه لقوات المشير خليفة حفتر التي تقود حملة عسكرية على طرابلس ضد حكومة الوفاق الوطني المدعومة من أنقرة.

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