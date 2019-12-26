دخول قرابة 400 سيارة لميناء بنغازي قادمة من السوق الأوروبية

أعلن ميناء بنغازي فتح حركة الملاحة البحرية أمام السفن الواردة بعد تحسن الطقس مؤكدا أنه استقبل ثلاث سفن محملة ببضائع مختلفة بينها سفينة تقل 391 سيارة قامة من السوق الأوروبية.

وقال المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي إن الميناء استقبل سفينة نقل السيارات( نبتون أڤرا ) وعلى متنها 391 سيارة قادمة من السوق الأوروبية كما استقبل الميناء سفينة نقل الحاويات( إبجي فيوتشر) وعلى متنها عدد 492 حاوية بضائع وسلع مختلفة منها مواد غذائية معلبة ومجمدة وآلات تصوير ومواد صحية وسخانات مياه وقطع غيار وآلات زراعية ومواد كهربائية ومنزلية وأثاث وبطاطين وقرطاسية وأجهزة حاسوب وحقائب ومعدات رياضية ومعدات طبية واسطوانات إطفاء حريق وإطارات وعدد 98 حاوية سيارات استيراد أمريكي.

كما دخل إلى الميناء سفينة نقل الحاوبات (ألوبو) وعلى متنها عدد 108 حاوية بضائع منها مواد غذائية ومواد صحية ورخام وسيرامبك وأسلاك كهربائية وأثاث ومفروشات وسجاد ومواد ألمنيوم وأعمدة كهرباء وعدد 13 حاوية دجاج مجمد.