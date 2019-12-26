«مالية الوفاق» تحيل مخصصات علاوة الحصة للمراقبات

أعلن وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق، عادل جمعة، اليوم الخميس، انتهاء وزارة المالية من إحالة مخصصات علاوة الحصة للمعلمين عن العام الدراسي 2019 – 2018 لمراقبات الخدمات المالية بالمناطق.

وقال جمعة إن العلاوة تبلغ قيمتها 313 مليونا و716 ألفا و413 دينارًا، لـ73 مراقبة تعليمية، ويستفيد منها 123 ألفا و165 معلما، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل عن طريق اللجنة المكلفة لصرف مخصصات المعلمين الذين لم ترد أسماؤهم في كشوفات العلاوة لأخطاء فنية مثل الخطأ في الرقم الوطني، خلال الشهر المقبل، حسب بيان منشور على صفحة وزارة التعليم بموقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا وكيل «تعليم الوفاق» يناقش مع مسؤولي «المالية» إجراءات علاوة الحصة

وبالنسبة للمعلمين ببعض البلديات الذين لم تصرف لهم علاوة الحصة عن العام الدراسي 2017-2018، قال وكيل وزارة التعليم إن وزارة المالية ستصرف علاواتهم التي لازالت تحت المطابقة، بعد التأكد من بياناتهم.

وأشاد الوكيل بمساهمة موظفي مراقبات التعليم بكافة إداراتها وأقسامها واللجنة المشكلة بالوزارة وكذلك إدارتي الخزانة والميزانية بوزارة المالية لتعاونهم في صرف العلاوة، وتقدم باعتذار إلى العملين على تأخر صرف مستحقاتهم نتيجة للظروف التي تعيشها ليبيا.

وبحث عادل جمعة في 18 ديسمبر الجاري، مع مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية وجدي أحمد علي، ورئيس قسم مرتبات المناطق، أحمد مختار قربع، إجراءات علاوة الحصة للمعلمين المستحقين لها، وتطرق الاجتماع إلى «تفويض وزارة التعليم بمخصص الميزانية التشغيلية لتوزيعه علي المدارس مباشرة؛ لضمان وصولها لإدارات المدارس بشكل عملي»، إلى جانب مرتبات المعلمين المنسبين حديثا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا