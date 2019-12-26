رويترز: رسميا..حكومة الوفاق تطلب الدعم العسكري التركي

وكالة رويترز للانباء: رسميا..حكومة الوفاق الوطني تطلب الدعم العسكري التركي
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والجيش الوطنى استجاب للطلب وبدء الدعك العسكرى للمليشيات فالارض الليبية بتتكلم عربى وستلفظ اى محتل وسيروا العجب حتى المليشيات التى سيحتمى بها الاتراك ستجد فيها من الوطنيين من يستيقظ ضميره الوطنى وسيقتل اكبر قدر من الاتراك وينال اعظم درجة الاستشهاد بعدها والله لايحب المعتدين
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بشرة خير للجيش الوطنى لانها تعنى هزيمة المليشيات وتستنفذ اخر اوراقها التى لن تضيف جديد بينما سيكون الدعم للجيش الوطنى اقوى ومباشر من مصر ودول التحالف العربى وقوة هائلة لايستطيع الجيش الغارق فى عدة مستنقعات خارجية فى سوريا وقبرص واى هزيمة ساحقه لقواته فى ليبيا يعنى انهيار باقى الجبهات
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وليش الشعب الليبي ماعنداش.اي رايس في هالمواضيع الان الشعب الليبي يعتبر مهمش بالكامل – كيف حكومة تقصف بالطيران وحكومة تطلب دخول قوات اجنبية للبلاد –
يعني وين رايس المواطن الليبي – يعني انتم مش عايشين بروحكم في البلاد – ولو صارت اي حاجة كلكم حتهربوا للخارج وتخلوا الشعب الليبي واحلين في أخطاءكم وجهلكم – ..!!!!
يعني لازم يًكون في اهتمام بالمواطنين وتقدير آراءهم وتوضيح لهم – انتى توضحوا للعالم في المطار واللقاءات – – العالم ما يهماش لو حتى فني الشعب الليبي عن بكرة ابيه …!!!
لكن الليبي الي مهاجر او عايش في البلاد هو الي يهمه الموضوع ويهم أهله وناسه – وما سيتعرضون اليه من قراراتكم الغير مدروسة والي تهم مصالحكم فقط .
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This means that all Tripoli fake government (Turkish puppets)persons, airports, seaports, all types of airplanes will BE a Legitimate target by all means and at all levels.
Hence, This is a true end to all traitors and Turkish diseased puppets
Viva True Libyan Falcons, let’s pray for the year 2020 for so strong sovereign nation, bladi Libya
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