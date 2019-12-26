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سقوط قذيفة قرب ميناء الزاوية النفطي

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، سقوط قذيفة قرب ميناء الزاوية النفطي التابع لها، اليوم الخميس، دون وقوع أية خسائر بشرية أو مادية.

وأكدت المؤسسة في بيان، أن عمليات شحن النفط الخام في الميناء ما تزال مستمرة بالصورة الاعتيادية ولم تتأثر نتيجة القصف.

وفيما أدانت المؤسسة هذه الحادثة، جددت دعواتها إلى الوقف الفوري للاشتباكات والابتعاد عن المنشآت التابعة لها، مؤكدة أن استمرار الاشتباكات في المنطقة قد يجبر المؤسسة على أخذ جميع الإجراءات من أجل حماية عامليها.

وناشدت “جميع الأطراف بضبط النفس والابتعاد عن المنشآت النفطية وعدم المساس بمقدرات الشعب الليبي تفاديا للأضرار الجسيمة التي قد تنتج عن تلك المواجهات”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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