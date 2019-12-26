“الكهرباء” تكشف حجم خسائرها جراء الحرب

قالت الشركة العامة للكهرباء، إن القيمة التقديرية للأضرار التي لحقت بمكوناتها في جنوب طرابلس جراء الاشتباكات المسلحة، بلغت حوالي 188 مليون دينار.

وأوضح مدير دائرة الشؤون الفنية والمتابعة بإدارة التركيبات بالشركة، المهندس نوري كرواط، في مؤتمر صحفي عقدته الشركة، الخميس، أن القيمة التقديرية للأضرار جاءت كالتالي: شبكة التوزيع والإنارة العامة (120.797.970)، وشبكة الجهد المتوسط 66/ 30 كيلو فولت (34.024.136)، وشبكة نقل الطاقة (33.298.060).

وأشار إلى أنه تم استثناء المباني الخدمية والأعمال المدنية لماني المحطات والآليات والمخازن التي تعرضت للنهب والقصف، لتعذر الوصول إليها لحصر الأضرار

واستعرضت الشركة، التأثيرات السلبية الخطيرة الناجمة عن إصابة دوائر نقل الطاقة الرئيسية، وكذلك إصابة العديد من مكونات الشبكة الكهربائية جراء الاشتباكات الجارية في جنوب طرابلس، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرتها على نقل الطاقة من محطات الإنتاج إلى مراكز الأحمال.

وبيّن المتحدث الرسمي باسم الشركة أحمد حسين، أن تزايد الطلب على الكهرباء في ظل دخول فصل الشتاء أدى إلى وجود عجز في تلبية كامل الطلب على الطاقة الكهربائية، كما أن إصابة بعض الدوائر الرئيسية لنقل الطاقة أثر على استقرار الشبكة العامة وحرم الشركة من القدرة على الاستفادة الكاملة من إنتاج محطات التوليد بالمنطقة الغربية.

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