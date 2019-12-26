رسميا..حكومة الوفاق تطلب الدعم العسكري التركي

نقلت وكالة “رويترز”، عن مسؤول في العاصمة الليبية طرابلس قوله، الخميس، إن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، طلبت بشكل رسمي من تركيا الحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري لمواجهة الجيش الليبي.

وفي أكثر من مناسبة، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا استجابة لطلب من حكومة الوفاق في وقت قريب قد يكون الشهر المقبل.

كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قد وقّع اتفاقيتين إحداهما لترسيم الحدود البحرية في المتوسط والأخرى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، أواخر نوفمبر الماضغ، الأمر الذي أثار انتقادات دولية، ورفضا من جانب مصر واليونان وقبرص.