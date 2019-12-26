القبض على مهاجرين غير شرعيين في إجدابيا

أعلنت مديرية أمن إجدابيا، مساء اليوم الخميس، أن جهاز البحث الجنائي التابع لها ألقى القبض على عدد من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة في المنطقة الصناعية الواقعة جنوب المدينة.

وقالت المديرية عبر صحتها على «فيسبوك» إن هؤلاء المهاجرين ألقي القبض عليهم بعد ورود معلومات من أعضاء التحري بقسم البحث الجنائي عن وجودهم في أماكن مختلفة بالمنطقة الصناعية، مؤكدة أنه جرى ضبطهم عقب إعداد محضر تحر للتأكد من المعلومات الواردة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأضافت أنه بعد التأكد من صحة المعلومة والحصول على إذن النيابة العامة وبتعليمات من رئيس قسم البحث الجنائي ورئيس وحدة التحقيق بالقسم انتقلت مجموعة التحريات والقبض بالاشتراك مع دوريات قسم النجدة إلى أوكار المهربين وتمت مداهمة المكان المُبلغ عنه والقبض على مجموعة كبيرة من الأفراد من جنسيات أفريقية مختلفة دخلوا البلاد بطرق غير شرعية.

وأشارت مديرية أمن أجدابيا إلى أن المقبوض عليهم من المهاجرين غير الشرعيين جرى حجزهم إلى حين استكمال الإجراءات القانونية لغرض إحالتهم إلى الجهات المختصة.

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