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“الرئاسي” يدين قصف الزاوية وتاجوراء

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، استهداف عدد من الأحياء والمنشآت المدنية في مدينة الزاوية متهماً سلاح الجو التابع للجيش الوطني باستهدافها.

وقال الرئاسي في بيان، الخميس، إن القصف طال محالاً تجارية وصيدلية في مدينة الزاوية، وقبلها تم استهداف منطقة بئر الأسطى ميلاد بتاجوراء ما يعد ترويعاً للمواطنين وزعزعة للأمن والاستقرار، بحسب وصف البيان.

ودعا المجلس البعثة الأممية لتحمل مسؤولياتها لضمان سلامة المدنيين والمرافق العامة مجدداً التأكيد بأن غياب الموقف الدولي الرادع يشجع لارتكاب مثل هذه الجرائم.

وأكد الرئاسي في ختام بيانه، أنه لن يدخر جهداً في حماية المدنيين بكل السبل والوسائل المتاحة وأن الرد سيكون في ساحات المعركة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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