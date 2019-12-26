“مالية الوفاق” تنتهي من إحالة “علاوة الحصة”

قال وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق، عادل جمعة، إن وزارة المالية انتهت من إحالة مخصصات علاوة الحصة للعام الدراسي 2018/2019، لمراقبات الخدمات المالية بالمناطق.

وأضاف جمعة في تصريح نشره مكتب التواصل والإعلام بالوزارة، الخميس، إن هذه الخطوة تسبق البدء في إيداع المخصصات بحسابات المعلمين المستفيدين منها وعددهم 123165 معلما ومعلمة، وبقيمة إجمالية قدرها 313,716,413 مليون دينار، لـ73 مراقبة تعليمية.

وطمأن جمعة، المعلمين الذين لم ترد أسماءهم في كشوفات العلاوة بسبب أخطاء فنية، بأن الوزارة تعمل عن طريق اللجنة المكلفة من أجل صرف مخصصاتهم خلال الشهر القادم، وكذلك المعلمين ببعض البلديات الذين لم تصرف لهم علاوة الحصة عن العام الدراسي 2017/2018، والتي لازالت تحت المطابقة لدى إدارة الميزانية بوزارة المالية والتي ستعمل على صرفها بعد التأكد من بياناتهم.

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