الجزائر تتخذ تدابير أمنية على الحدود مع ليبيا

أفادت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية، نقلا عن بيان الرئاسة، بأن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ترأس اليوم الخميس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن.

ووفقا للوكالة، دعا تبون إلى الوقوف دقيقة صمت إجلالا لروح المرحوم الفريق أحمد قايد صالح، واستذكارا لما قدمه من تضحيات جسام وبذل وعطاء من أجل الجزائر.

وقالت الوكالة، إن المجلس الأعلى للأمن درس الأوضاع في المنطقة، وبوجه خاص على الحدود الجزائرية مع ليبيا ومالي.

وأضافت، أن المجلس اتخذ الأمني جملة من التدابير لحماية الحدود والإقليم، وإعادة تفعيل وتنشيط دور الجزائر على الصعيد الدولي خاصة فيما يتعلق بملف ليبيا وملف مالي، وبصفة عامة في منطقة الساحل والصحراء وفي إفريقيا.

وأشارت إلى أن “الرئيس عبد المجيد تبون، قرر عقد اجتماعات للمجلس الأعلى للأمن بصفة دورية