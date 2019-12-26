مبعوث الرئيس التركي إلى ليبيا أمر الله ايشلار: سنرد بإيجابية على طلب حكومة الوفاق الحصول على الدعم العسكري

اعلن مبعوث الرئيس التركي إلى ليبيا أمر الله ايشلار أن بلاده سترد بإيجابية على طلب حكومة الوفاق الحصول على الدعم العسكري،

يأتي ذلك بعد أن طلبت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، بشكل رسمي من تركيا الحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري لمواجهة الجيش الليبي.