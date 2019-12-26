اخبار ليبيا الان

دينغوف: حكومة الوفاق تطلب الدعم العسكري الجوي والبحري والبري من تركيا

تم النشر منذُ 47 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

أكد رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية النزاع الداخلي الليبي، ليف دينغوف، اليوم الخميس، أن حكومة الوفاق الوطني الليبي طلبت رسميا دعما عسكريا من تركيا، جويا وبحريا وبريا.

وقال “دينغوف” لـ”سبوتنيك” : “نعم هذا صحيح، أكد مكتب حكومة الوفاق الوطني، أنه طلب رسميا الدعم العسكري من السلطات التركية – الجوي والبحري والبري”.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، الخميس، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا بما أن طرابلس طلبت ذلك، وأنه سيعرض مشروع قانون لنشر القوات هناك على البرلمان، في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقال أردوغان، في كلمة له، اليوم الخميس: “سنعرض على البرلمان التركي مشروع قانون لإرسال قوات إلى ليبيا عندما يستأنف عمله في يناير المقبل، وذلك تلبية لدعوة حكومة الوفاق الليبية”؛ حسب وكالة “الأناضول” التركية.

وأضاف أن “تركيا قدمت وستقدم كافة أنواع الدعم لحكومة طرابلس التي تقاتل ضد حفتر الانقلابي المدعوم من دول مختلفة بينها دول عربية”.

وعن لقائه مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الأربعاء، قال أردوغان: “ناقشنا المسألة الليبية بكل أبعادها”، مضيفا “وصلنا إلى اتفاق لتقديم الدعم اللازم إلى ليبيا من أجل استقرارها”.

وقال الرئيس التركي، إن “هدفنا في البحر المتوسط ليس الاستيلاء على حق أحد، على العكس من ذلك، منع الآخرين من الاستيلاء على حقنا”، وذلك على خلفية التوتر بين تركيا من جهة ومصر واليونان من جهة أخرى بخصوص التطورات في منطقة المتوسط المتعلقة بمنابع الغاز والأزمة الليبية.

ووقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي. وأعلن أردوغان عن إمكانية إرسال الجيش التركي إلى ليبيا، إذا توجهت سلطاتها إلى أنقرة بمثل هذا الطلب.

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • ايه هكي ممتاز واحنا الطرابلسية نبوهم يقفوا معنا وإذا ارادوا الروس الانضمام اليهم فاننا لن نرفض تدخلهم ومرحبا بهم المهم اننا نقضي على الافعى خليفة حفتر والكلاب اللي معاه ولو دفعنا وندفع الغالي والنفيس لأجل ذلك

    رد

  • الاخوانى صاحب التعليق رقم 1 غبى جدا ولم يفهم تهرب اردوغان رغم الحاح الخوان وعليهم الانتظار ثلاث اسابيع والجيش موجود داخل طرابلس وكل ساعة يتقدم لموقع جديد وعندما يجتمع البرطمان التركى تكون طرابلس بالكامل محررة واردوغان جبان وموكوس فى ادلب وكل من دعمهم تم دعكهم فى مصر والسودان ولن ينقذ الخوان من مصيرهم المحتوم وكالعادة جعجعة فارغة وهو يعرف انه لو اعلن ارسال جندى تركى واحد سيتحرك جيش جرار من مصر بريا قبل ان يصل اى جندى وبغطاء جوى من التحالف العربى هو الاقوى والاحدث فى المنطقة انسى وهذ البسة ونام فى حضنا بسة بالسورى بلغة اهل ادلب تعنى قطوز بالليبى والقطوز المقصود اردوغان امام الاسد فى ادلب

    رد

  • الى المصراطى الخروف العثمانى الذى يكذب ويدعى انه طرابلسى حر وهو يعلم جيدا ان اهل طرابلس الاحرار يرفضون الاحتلال المصراطى بدليل من احد اعيان مصراطة قال ان شباب طرابلس يرفضون القتال مع المصاريت اما الجيش الوطنى فالكل يعرف ان طرابلس داعمة للجيش ولو كانوا ضد الجيش ما احتاجوا لمليشيات مصراطة الارهابية التى ستعود فى توابيت الى مصراطة وسيدخل شباب طرابلس لتطهيرها من الخوان عملاء الدولة العثمانية قريبا جدا ويحرقوا اوكارهم قبل ان يفكر اردوغان فى الذهاب للبرلمان

    رد