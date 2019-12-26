

ليبيا

البيت الأبيض: الرئيسان الأميركي دونالد ترامب ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، رفضا خلال اتصال هاتفي الاستغلال الأجنبي للوضع في ليبيا بوابة إفريقيا الإخبارية – وكالات | 26 December, 2019 رابط مختصر

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