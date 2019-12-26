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البيت الأبيض: الرئيسان الأميركي دونالد ترامب ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، رفضا خلال اتصال هاتفي الاستغلال الأجنبي للوضع في ليبيا

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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية


ليبيا

البيت الأبيض: الرئيسان الأميركي دونالد ترامب ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، رفضا خلال اتصال هاتفي الاستغلال الأجنبي للوضع في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – وكالات |

26 December, 2019

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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