البيت الأبيض: ترامب والسيسي اتفقا على أنه على الأطراف الليبية أن تحلحل الأزمة قبل أن تفقد السيطرة لمصلحة أطراف خارجية
تعليقات
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تحية عز وتقدير للرئيس المصري القدير عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه
وحفظ الله مشيرنا خليفة حفتر
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معناها اتفقوا على: خلوا خفتر يكمل شغله 😂😂😂
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لما الكبار تتكلم على الصعاليك فى تركيا وكلبها السراج فى طرابلس ان تخرص فترامب قال من قبل فى رسألة لاردوغان لا تكن احمق والا سأدمر اقتصادك اكمل ايها الجيش الوطنى دورك فى تحرير طرابلس وسحق ودعك الخوان فمعك دعم الكبار ولا تلتفت للفئران والصراصير
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وين جلول المعبول يرى الحلول ولقد علمت من مصدر مسطول ان اردوغان سيحل الطلب العاجل للبرلمان بعد اسبوعين ثم يكلف الجيش التركى ببناء جسر بحرى يربط انقرة بطرابلس مباشرة عبر المتوسط وبمجرد الانتهاء من انشاء الجسر سيتم ارسال مليون جندى فى 30 فبراير علما بان هذا الخبر سر حربى لا يصدقه الا الاخوان لانهم اغبياء جدا
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