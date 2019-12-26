«الرقابة على الأغذية» ينذر بإغلاق صيدليتين ومصحة في سبها

وجه مركز الرقابة علي الأغذية والأدوية، الخميس، إنزارات بالإغلاق إلى صيدليتين ومصحة؛ لعدم التزامها بالمواصفات القياسية الليبية.

وقال المركز في بيان، إن مفتشيه في سبها شنوا رفقة أفراد من الحرس البلدي جولات تفتيشية علي بعض العيادات والصيدليات، تبين خلالها عدم تقيد مصحة الياسمين وصيدليتي الترياق الشافي، وأساريا، بالاشتراطات الصحية، ما استوجب توجيه إنذارات لها.

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وأوضح أنه وجه إنذارًا إلى مصحة الياسمين بسبب احتوائها على أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية، إلى جانب عدم وجود التراخيص وأذون مزاولة المهنة للعاملين، كما تكرر الأمر نفسه مع صيدلية الترياق الشافي، حيث تبين سوء نظافتها، وضيق مساحة مخزنها، وعدم اهتمامها بدورة المياه، وعدم وجود ترخيص وأذن مزاولة مهنة وشهادة صحية للصيدلي العامل بها، إلى جانب احتوائها على أدوية منتهية الصلاحية.

أما صيدلية أساريا، فلاحظ مفتشو المركز سوء نظافتها، ووجود مولد بنزين داخل مكان بيع الأدوية، وعدم وجود باب لدورة المياه، وعدم وجود ثلاجة لحفظ الأدوية، إلى جانب عمل صيدلي بها دون حصوله على ترخيص وأذن مزاولة المهنة.

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