هذا ما اتفق عليه ترامب والسيسي بشأن ليبيا

تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وخلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، أفاد الناطق الرسمي باسم رئاسة جمهورية مصر العربية السفير بسام راضي، بأنه تم خلال الاتصال التباحث وتبادل وجهات النظر حول الوضع في ليبيا.

ووفقا للمنشور، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعم مصر لتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده، وأهمية الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي في هذا السياق لمكافحة الإرهاب وتقويض نشاط التنظيمات والمسلحة التي باتت تهدد الامن الإقليمي بأسره، مشددا علي ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

من جهته، أعلن البيت الأبيض، أن ترامب والسيسي، اتفقا أنه على الأطراف الليبية أن تحل الأزمة قبل أن تفقد السيطرة لصالح أطراف خارجية.