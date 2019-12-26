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هذا ما اتفق عليه ترامب والسيسي بشأن ليبيا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وخلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، أفاد الناطق الرسمي باسم رئاسة جمهورية مصر العربية السفير بسام راضي، بأنه تم خلال الاتصال التباحث وتبادل وجهات النظر حول الوضع في ليبيا. 

ووفقا للمنشور، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي،  دعم مصر لتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده، وأهمية الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي في هذا السياق لمكافحة الإرهاب وتقويض نشاط التنظيمات والمسلحة التي باتت تهدد الامن الإقليمي بأسره، مشددا  علي ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي. 

من جهته، أعلن البيت الأبيض، أن  ترامب والسيسي، اتفقا أنه على الأطراف الليبية أن تحل الأزمة قبل أن تفقد السيطرة لصالح أطراف خارجية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • الله عليك ياسيسى الشعب الليبى يتفق مع الكبار من دعم الجيش الوطنى لسحق المليشيات الارهابية وبعدها تجلس الاطراف الليبية فقط لحلحلة المشاكل ولا مكان للخوان عملاء الدولة العثمانية

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  • تحيا مصر العربية الابية
    ويحيا قائدها السيسي
    ومن قال عن الرئيس السيسي كلب هو الكلب ومن قال عنه عميل هو العميل ومن لم يعجبه السيسي وحفتر ياكل خراه

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  • ترامب هو من قال لاردوغان فى خطاب رسمى لا تكن احمق حتى لا ادمر اقتصادك وبامكانه تلبية طلبات الكونجرس بفرض عقوبات قاسية على اردوغان اهمها الكشف عن ارصدته المالية وتجميدها وعندما يتكلم ترامب مع السيسى عن الجيش الليبى فاعلم ان هذا ضوء اخضر لتاديب اردوغان بعد ان اعلن عن شراكة امريكية فى غاز البحر المتوسط مع قبرص واليونان ومصر ولا يستطيع الكلب اردوغان ان يهوهو فى وجود الاسد ترامب فى المنطقة خاصة مع بناء قواعد امريكية جديدة فى اليونان للاستغناء عن القواعد التركية وعزل اردوغان الذى تصور انه بتقاربه مع الروس سيفرض شروطه على امريكا ونسى ان ترامب عنيد وبتغريدة واحد بستطيع ان بجعل اردوغان فى خبر كان

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  • المضحك ان اردوغان الذى يسخر منه الجميع فترامب وبوتن يعاملوه باحتقار ولذلك تجد فى المؤتمر الصحفى مع بوتن حتى لا يهبل اردوغان ويخرج عن النص كان يقرأ من ورقة مكتوبة تم مراجعتها مسبقا ومع ذلك يتعالى هذا الحقير على السراج الذى يلهث خلفه يقبل كل شروطه حتى لو طلب زوجته مستعد يعطيها له ولكنه مالوش فى النسوان والمضحك ان اردوغان قال لقد تم استدعاء السراج للتوقيع على الاتفاق وان ليبيا ارث عثمانى الله يرحم القذافى حافظ على كرامة وسيادة ليبيا ودفع حياته ثمنا لذلك فرفض الهروب مثل رئيس تونس وتسليم البلاد للخوان

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