أبوعيسى .. الاحتفال بالذكرى 68 لاستقلال ليبيا

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أحيا قسم التاريخ بكلية التربية أبوعيسي التابعة لجامعة الزاوية، الذكرى الـ68 لمولد الدولة الليبية / “عيد استقلال ليبيا” ، بندوة علمية بعنوان “بناء دولة الاستقلال بين الواقع والمأمول”.

حضر الاحتفالية عميد كلية التربية أبوعيسى وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الزاوية وعدد من المهتمين بالتاريخ الليبي الحديث والمعاصر.

ناقش في محاور الندوة، لفيف من المهتمين والأكاديميين حقيقة الاستقلال وكيف تعامل الآباء المؤسسون مع التطورات المصاحبة له.

وهدف القائمون على هذه الاحتفالية، إلى الوقوف على أبرز المحطات والاطلاع على تجارب السابقين في محاولة لشحذ الهمم لتعود البلاد لمكانتها المرموقة استرشاداً بما قام به المؤسسون.

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