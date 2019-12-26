المرصد السوري: تركيا تفتتح مراكز لإعداد مسلحين للحرب في ليبيا براتب 2000 دولار

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، إن الفصائل المسلحة الموالية لتركيا افتتحت مراكز لتسجيل أسماء الأشخاص الراغبين بالذهاب للقتال في ليبيا.

وأضاف المرصد السوري، أنه تم افتتاح 4 مراكز في منطقة عفرين شمال حلب لاستقطاب المقاتلين ضمن مقرات تتبع للفصائل الموالية لتركيا، حيث تم رصد توجه عشرات الأشخاص إلى تلك المراكز، للالتحاق بالمعارك في ليبيا للعمل تحت الحماية التركية.

وأكدت مصادر أن الفصائل الموالية لتركيا تشجع الشباب على الالتحاق بالحرب الليبية، وتقدم مغريات ورواتب تتراوح بين 1800 إلى 2000 دولار أمريكي لكل مسلح شهريا، علاوة على تقديم خدمات إضافية تتكفل بها الدولة المضيفة.

ونقلت وكالة “رويترز”، عن مسؤول في العاصمة الليبية طرابلس قوله، الخميس، إن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، طلبت بشكل رسمي من تركيا الحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري لمواجهة الجيش الليبي.

وفي أكثر من مناسبة، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا استجابة لطلب من حكومة الوفاق في وقت قريب قد يكون الشهر المقبل.

كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قد وقّع اتفاقيتين إحداهما لترسيم الحدود البحرية في المتوسط والأخرى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، ، الأمر الذي أثار انتقادات دولية، ورفضا من جانب مصر واليونان وقبرص.