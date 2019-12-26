الجراري : ندعو اليونان لمد جسور التعاون الاقتصادي مع ليبيا

وجه رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري، رسالة تهنئة إلى كل من، رئيس الغرفة التجارية اليونانية أثينا، والغرفة العربية اليونانية، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2020.

ودعا الجراري اليونان، من خلال تصريحات خاصة لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، إلى مد جسور الصداقة والتعاون وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين.

كما دعا الجراري لعقد اجتماع يضم الغرف التجارية ورجال الأعمال فى كلا البلدين، للتباحث وعقد اتفاقيات مع الشركات اليونانية للتبادل التجارى والاستثمار بين البلدين.

واقترح رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، خلال تصريحه، إنشاء خط بحرى يربط بين الموانئ اليونانية والموانئ الليبية لتسهيل الحركة التجارية بين البلدين.

وأعرب الجراري عن شكره وتقديره لدولة اليونان حكومة وشعبًا والبرلمان اليونانى على وقوفهم مع الشعب الليبى، واصفا إياها بـ “الدولة الصديقة”